В Молдове появятся платные автодороги

В Молдове появятся платные автомобильные дороги. Как сообщили РосБизнесКонсалтингу в молдавском правительстве, это предусматривают поправки в закон об автомобильных дорогах, которые одобрил парламент. Согласно изменениям, разрешается строительство или модернизация платных автомобильных дорог, мостов, путепроводов при условии существования альтернативной бесплатной автомобильной дороги. Расходы на их строительство и содержание компенсируются за счет денег, взымаемых за проезд.

Строительство, модернизация и использование платных автомобильных дорог в стране могут осуществляться на основе концессионных контрактов. Концессодателем является центральный отраслевой орган в области дорожного хозяйства страны.

Также вводится новая классификация автомобильных дорог.

Поправки приводят закон об автомобильных дорогах Молдовы в соответствие с европейскими нормами и требованиями.