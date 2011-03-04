Американские города избавляются от старых шоссейных дорог

Власти многих городов США избавляются от проложенных в прошлые десятилетия шоссейных дорог, разорвавших, по мнению экспертов и местных жителей, традиционную городскую среду и испортивших ее внешний облик, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Christian Science Monitor.

"Люди, живущие и работающие рядом с городскими шоссе, всегда испытывали их огромное негативное влияние: они разрушали городскую застройку, порождали шум и разделяли города", - отмечает профессор архитектуры университета Теннеси Тэд Шелтон.

Другая важная причина войны с шоссе - истечение срока службы многих из них, проложенных еще в послевоенные годы, полагает Джозеф Ди Менто, профессор планировки и юриспруденции университета Калифорнии.

Сегодня многие автомобильные дороги срывают с помощью бульдозеров. На их месте нередко предпринимаются попытки возродить когда-то снесенные ради шоссе кварталы или попытаться другими способами придать новый облик городам.

В Балтиморе (штат Мэриленд) активно идут работы по ликвидации шоссе, из-за строительства которого около 40 лет назад пришлось переселить почти 3 тысячи человек. На месте балтиморского "шоссе в никуда" предполагается построить станцию монорельсового транспорта и автостоянку.

Власти Провиденса (штат Род-Айленд) планируют перенаправить частично разрушившееся шоссе так, чтобы оно не проходило через центр города. Работы уже ведутся. Как отмечает газета, учитывая неудачный опыт разделенных городов, сегодня власти все большего числа городов стараются с самого начала прокладывать дороги подальше от центра.