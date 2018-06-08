Джамала не прошла: на «Евровидение» поедет блондинка

Победительница плачет от счастья, Джамала нервничает и поспешно убегает из студии, а Анна Герман... требует пересчета голосов!...

Певица Мика Ньютон отныне носит гордое звание «представительница Украины на «Евровидении». Именно 24-летнюю Оксану Грицай (это настоящее имя Мики) избрали в субботу из числа 19 финалистов национального отбора. И в мае в немецком Дюссельдорфе Ньютон будет отстаивать музыкальную честь Украины.

Правда, определить своего представителя на «Евровидении» без скандалов-нарушений-обвинений у нас почему-то никак не выходит.

«Евровиденский марафон» у нас тянется еще с лета. Подать свою заявку могли все желающие, потом суровое жюри (в составе певицы Камалии, шоумена Дмитрия Коляденко, актрисы Русланы Писанки…) отбирало лучших, из которых в конечном итоге была сформирована финальная двадцатка, которая и вышла на сцену в субботу вечером. Тут и началось наиболее интересное. Честно скажу, многих претендентов на поездку в Германию видела все-таки впервые, но интересно было посмотреть, что же такого может показать требовательному европейскому зрителю группа «Жемчуг» или, например, певица Шанис.

Финал национального отбора на «Евровидение» напоминал школьный отчет. Эдакую самодеятельность. Не то чтобы пели плохо – наоборот, очень старались! Тот же Андрей Кравчук, который уже второй год подряд так рвется на «Евровидение» - песню о надежде ему написал священник, да и исполнял ее Андрей ну так уж искренне... И не беда, что некоторых нот вообще слышно не было. Некоторым участникам это вообще на руку играло – например, певица Таня Воржева точно думала взять Европу внешним сходством с Анджелиной Джоли, и никоим образом не вокальными данными. А Денис Повалий вообще может служить наглядным примером того, как на детях отдыхает природа – парень, который в принципе не так уж и плохо поет, почему-то решил корчить из себя дурачка в надежде, что нашему народу такое придется по душе.

Что же до фаворитов, то почти никто не сомневался, что на «Евровидение» в этом году поедет Джамала. Харизматичная неординарная девушка с сильным голосом уже получала гран-при на «Новой волне», почему бы теперь и главный евроконкурс не покорить? Правда, песня Smile вызывала определенные сомнения – слишком уж простецкая как для Джамалы. Но, в конечном итоге, мотив действительно прилипчивый, так что европейскому зрителю мог и запомниться. Немного подпортили репутацию Джамалы постоянные разговоры о подтасовке голосования на официальном сайте национального отбора – мол, певица накручивала себе голоса, потому и лидировала на протяжении всего конкурса. Да и жюри вроде бы к голосистой татарке ой как благосклонно – и гримерную ей отдельную выделяют, и для репетиций больше времени она имеет. Джамала, конечно, отбивалась как могла, но за кулисами финала уже вела себя как настоящая победительница. Заметно было, что в своей победе почти не сомневается.

И вдруг – такое. Джамала оказывается даже не на втором, а на третьем месте («серебро» - у эдакой темной лошадки Златы Огневич). А на «Евровидение» неожиданно делегируют Мику Ньютон. Победительница плачет от счастья, Джамала нервничает и поспешно убегает из студии, а Анна Герман... требует пересчета голосов! Мол, не может быть такого, чтобы Ньютон победила, ведь судьи голосовали за Джамалу. С чего госпожа Герман это взяла – непонятно, но небольшой скандал таки раздули, голоса пересчитали и ничего криминального не нашли.

Что же касается победительницы, то тут комментарии не то чтобы излишни. Просто комментировать особенно ничего. Да, Мика – симпатичная, имеет действительно сильный голос, у нее неплохая песня «Ангелы», даже есть какой-то намек на шоу (все в белом, ангельские крылья, зеркала...). Но все как-то так пресно и нудно. Ну не удивляет Мика не то чтобы европейского, а уже даже и украинского зрителя. И как бы не обещала она «подключить лучших европейских профессионалов» - как-то не верится. Да и денег на это у государства не найдется, все нужно оплатить собственными силами. А певица Алеша, которая ездила на «Евровидение» в прошлом году, до сих пор выплачивает за это долги.