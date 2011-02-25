Водитель избил двух остановивших его гаишников

В городе Каневе, Черкасской области, вчера водитель избил двух инспекторов ДПС, которые его остановили за нарушение правил дорожного движения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления государственной автомобильной инспекции УМВС в Черкасской области, 24 февраля около 11.30 в Каневе на ул. 1-го Мая один из инспекторов ГАИ заметил и остановил автомобиль “Шкода Октавия”, двигавшийся с нарушением правил дорожного движения: по дороге с односторонним движением навстречу транспорту.

После остановки, инспектор ДПС предложил нарушителю пройти к патрульному автомобилю для составления административного протокола и разъяснения совершенного им правонарушения. Там милиционер показал водителю пункт правил, который он нарушил, на что последний отреагировал возмущением. Водитель схватил милиционера за форму и оторвал левый погон, после чего ударил его в грудь. Второй инспектор подбежал и попробовал разнять драку, и правонарушитель ударил его в лицо, выбив инспектору зуб.

Инспекторы в ответ применили меры физического воздействия и слезоточивый газ, а также вызывали на место происшествия подкрепление и карету “скорой помощи”.

После оказания медицинской помощи, водитель-правонарушитель был доставлен в местный участок милиции, где составлен административный протокол за злостное неповиновение законному распоряжению или требованию работников милиции. Проводится расследование инцидента.