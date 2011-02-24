ГУАМ завлекает туристов из Японии

Организация за демократию и экономическое развитие – ГУАМ и Япония вышли на практический этап продвижения совместного туристического продукта.

Как сообщили УНИАН в Секретариате ГУАМ, накануне в Токио состоялось 8-е заседание Рабочей группы по туризму. В мероприятии приняли участие представители государственных структур, ответственных за туристическую сферу, а также туристических агентств государств-членов ГУАМ и Японии.

Участники заседания выразили благодарность японской стороне за активное содействие в продвижении совместного туристического продукта ГУАМ на японский рынок.

Как отметили в ГУАМ, на данный момент стороны выполнили практически все запланированные ранее мероприятия по развитию совместного туристического продукта ГУАМ – Япония. В частности, в рамках этих договоренностей сейчас в Токио проходит организованный японской стороной семинар по туризму для туристических компаний и администраций государств-членов.