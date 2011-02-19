В Черновицком университете решили создать Библейский сад

На территории Черновицкого национального университета им. Юрия Федьковича начали работу над созданием первого в Украине Библейского сада. В нем высадят более 70 видов растений и деревьев, которые упоминаются в Библии.

Об этом местным СМИ сообщил бывший ректор Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича, профессор Степан КОСТЫШИН.

По его словам, план закладки сада разработал Киевский ботанический сад НАН Украины. Здесь будет пустыня, озерцо, оранжерея и даже религиозные скульптуры.

«Сейчас выравнивают и расчищают территорию. Уже выкорчевали старые сухие деревья. Еще нужно снести бетонные конструкции, которые остались с тех пор, когда здесь была военная кафедра. Также работаем над инфраструктурой сада», – добавил С.КОСТЫШИН.

Осенью высадят первые деревца. В следующем году – однолетние и цветочные растения. Часть саженцев есть в Черновцах. Другие деревья и растения привезут из Никитского и Киевского ботанических садов и из Израиля.

Инициаторами создания Библейского сада стали авторы книги «Растения Святого письма» – четверо черновицких ученых: профессор С.КОСТЫШИН, профессор кафедры общей и экспериментальной экологии ЧНУ Светлана РУДЕНКО, родная сестра выдающегося композитора Владимира Ивасюка, кандидат филологических наук Оксана ИВАСЮК и преподаватель философско-теологического факультета ЧНУ Николай ЩЕРБАНЬ.