В Тунисе исламисты жгут бордели
09:11, 19 февраля 2011Разное
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Страна считалась одной из самых светских
В столице Туниса сторонники исламистских течений пытались поджечь местный "квартал красных фонарей", который пользовался популярностью у иностранных туристов и местных жителей. Полиция и армейские подразделения пресекли поджоги, передает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на телеканал France24.
Ранее 18 февраля в г.Тунис прошли демонстрации исламистов с требованием закрыть публичные дома.
Тунис во времена правления свергнутого президента Бен Али был одной из самых светских арабских стран. Здесь действовал законодательный запрет на многоженство.
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