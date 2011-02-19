В Тунисе исламисты жгут бордели

В столице Туниса сторонники исламистских течений пытались поджечь местный "квартал красных фонарей", который пользовался популярностью у иностранных туристов и местных жителей. Полиция и армейские подразделения пресекли поджоги, передает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на телеканал France24.

Ранее 18 февраля в г.Тунис прошли демонстрации исламистов с требованием закрыть публичные дома.

Тунис во времена правления свергнутого президента Бен Али был одной из самых светских арабских стран. Здесь действовал законодательный запрет на многоженство.