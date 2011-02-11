Пятеро украинцев попали в ДТП в Польше

По сообщению Генерального консульства Украины в Люблине, 10 февраля в местности Команьчи произошло дорожно-транспортное происшествие при участии пяти граждан Украины, в результате которого трое из них получили телесные повреждения средней тяжести.

Как сообщил УНИАН спикер Министерства иностранных дел Украины Александр ДИКУСАРОВ, по информации консульского учреждения, травмированные граждане Украины доставлены в больницы г. Санок и г. Бжозове, где им оказана необходимая медицинская помощь. Другие двое украинцев доставлены в местную гостиницу.

Как сообщает консульство, сейчас польская полиция проводит следственные действия; по результатам расследования подробная информация о ДТП будет передана в Генконсульство, у которого дело находится на контроле.