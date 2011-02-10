Шевченковскую премию по литературе получил Васыль Шкляр

Комитет по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко присудил Шевченковскую премию по литературе писателю Васылю ШКЛЯРУ за роман «Залишенець. Чорний Ворон».

Об этом УНИАН сообщил сам писатель.

По его словам, ему только что позвонил один из членов комитета и сказал, что сегодня состоялось тайное голосование, на котором большинством голосов - 17 голосов - премию присудили ему.

«Мне сказали, что очень горячо выступали в мою поддержку писатель Васыль ГЕРАСИМЮК, Герой Украины Мария СТЕФЮК», - сказал В.ШКЛЯР.

Напомним, что на Шевченковскую премию по литературе в этом году претендовали В.ШКЛЯР со своим романом о повстанцах «Залишенець. Чорний Ворон», поэт Павел ВОЛЬВАЧ со сборником «Триб» и Владимир РУТКИВСКИЙ с детской трилогией «Джури».

В этом году денежную вознаграждение за Шевченковскую премию составляет 260 тысяч гривен. Ранее оно составляла 130 тысяч гривен, и поскольку Президент Украины в прошлом году сократил число лауреатов до пяти человек, а гонорарный фонд – в сумме один миллион триста тысяч гривен – остался тем же, то каждый номинант получит 260 тыс. грн.

Вручение Шевченковской премии происходит традиционно в день рождения Великого Кобзаря - 9 марта .

*** Роман «Залишенець. Чорний Ворон» воспроизводит одну из самых драматических и наиболее замалчиваемых страниц украинской истории – борьбу украинских повстанцев против оккупационной власти в 1920-х годах. Главный герой роману – холодноярский атаман по кличке Черный Ворон – воюет против большевиков, которые оккупировали Украину и устанавливают в ней свой строй.

Интервью с Васылем Шкляром читайте тут