Меркель отказалась вводить квоты для женщин

Ангела Меркель отказалась законодательно закреплять квоты для женщин в немецкой экономике и бизнесе, сообщает Лента.ру со ссылкой на заявление пресс-секретаря канцлера Штефана Зайберта.

По мнению Меркель, законодательное квотирование числа женщин в различных сферах деятельности неосуществимо. Канцлер предложила дать время деловым кругам для того, чтобы они сами предприняли необходимые шаги в этом направлении.

Вопрос о квотах для женщин в немецкой экономике расколол правительство ФРГ. Министр труда Урсула фон дер Лайен (ХДС) предложила ввести обязательную квоту в 30 процентов на присутствие женщин в руководстве и наблюдательных советах компаний.

Со свой стороны министр по делам семьи Кристина Шредер, также представляющая ХДС, высказалась за более гибкий вариант: по ее словам, компании, занятые в различных сферах экономической деятельности, вправе сами устанавливать размер квот для женщин.

Главные партнеры ХДС по правительственной коалиции - либералы из СвДП - между тем высказались категорически против закрепленного законодательно введения квот для женщин на руководящих постах.