Мужчина, угрожая топором, украл булку в хлебном киоске

На Харьковщине задержан житель Донецкой области, который, угрожая топором, украл булку в хлебном киоске.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, это произошло в райцентре Боровая.

46-летняя женщина, которая обратилась в правоохранительные органы, рассказала, что в хлебный киоск, в котором она работает продавцом, ворвался неизвестный. Мужчина, угрожая ей топором, отнял одну булочку и исчез в неизвестном направлении. Неподалеку от киоска милиционеры увидели подозреваемого, однако он оказал сопротивление инспектору патрульной службы.

Злоумышленник был задержан. Им оказался неработающий 31-летний житель города Макеевка Донецкой области, ранее неоднократно судимый. Вещественные доказательства (топор и пирожное) изъяты. Следственным отделом Боровского РО возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.187 Уголовного кодекса Украины (разбой), которая карается лишениям свободы сроком от 3 до 7 лет. Подозреваемый задержан в порядке ст.115 УПКУ.

Прокуратурой решается вопрос относительно привлечения задержанного к ответственности за сопротивление работнику органов внутренних дел, сообщили в ЦСО.