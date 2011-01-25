Всемирный чемпионат водно-моторной «Формулы 1» пройдет в Вышгороде

Подписан договор о проведении 30-31 июля 2011 года в городе Вышгороде Киевской области Всемирного чемпионата водно-моторной «Формулы 1».

Договор подписали глава Киевской областной государственной администрации Анатолий ПРИСЯЖНЮК и промоутер «Формулы 1» на воде, вице-президент компании Idea Marketing SA Лавиния КАВАЛЛЕРО (Lavinia CAVALLERO) сегодня во время пресс-конференции в агентстве УНИАН.

А.ПРИСЯЖНЮК подчеркнул, что «Формула 1» на воде - «мероприятие необыкновенное», имеющее мировое значение. В нем примут «участие не десятки тысяч, а сотни (тысяч) телезрителей, поскольку это мероприятие транслируется почти на 100 стран мира и его аудитория - около 300 миллионов». По его словам, это привлечет спонсоров, которые в будущем будут вкладывать инвестиции в развитие Киевской области. Губернатор рассказал, что будут построены трибуны для 50-70 тысяч зрителей. При этом он отказался назвать возможных спонсоров, поскольку на сегодня нет четких договоренностей и подписанных документов, а есть только предварительные разговоры.

А.ПРИСЯЖНЮК подчеркнул, что «ни одной копейки государственных денег на это выделено не будет». «Все мероприятия будут проводиться за счет меценатов, спонсоров», - добавил он. При этом губернатор Киевской области высказал надежду, что в случае проведения чемпионата «на высоком уровне - он станет стабильным и традиционным».

Л.КАВАЛЛЕРО, в свою очередь, подчеркнула: «Мы очень рады, что можем провести соревнования первый раз в Киевской области». Она сказала, что вчера посетила место проведения гонок и «несмотря на то, что необходимо провести целый ряд работ, мы верим, что мероприятие будет успешно проведено». По ее словам, «перед нами шесть месяцев тяжелого труда, но тот энтузиазм, который мне довелось увидеть здесь, дает мне полную уверенность в том, что «Формула 1» будет успешно проведена».

Народный депутат Украины Эльбрус ТЕДЕЕВ подчеркнул, что за проведение «Формулы 1» «борются во всем мире так же, как за Евро-2012, за Олимпийские игры-2022». «Формула 1» - «это борьба между государствами, это политика, это экономика, это инвестиции, и, естественно, Киевская область очень красива своими водоемами, и очень привлекательна для туристов», сказал он. При этом подчеркнул роль А.ПРИСЯЖНЮКА в том, что Всемирный чемпионат водно-моторной «Формулы 1» должен пройти в Киевской области.

На пресс-конференции также присутствовал чемпион мира 2010 года «Формулы 1» на воде Сами СЕЛИО (Sami SELIO). Он рассказал, как проходят соревнования, какие суда участвуют в гонках.