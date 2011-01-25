В столкновении «шестерки» и Рено погиб человек, еще двое - в реанимации
09:42, 25 января 2011Разное
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ДТП в Херсонской области
В Херсонской области в результате ДТП 1 человек погиб и еще 2 - находятся в реанимации
Как сообщили корреспонденту УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Херсонской облгосадминистрации, 24 января в 12:20 на 50-м километре админтрассы Херсон - Новая Каховка - Геническ рядом с селом Бургунка произошло столкновение автомобилей ВАЗ-2106 и «Рено Логан».
В результате ДТП 66-летняя женщина погибла на месте происшествия, еще два пассажира – 1959 и 1931 года рождения доставлены в местную больницу в тяжелом состоянии.
Продолжается следствие относительно всех обстоятельств ДТП.
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