В Кировоградской области перевернулся грузовик с опасным грузом

В Кировоградской области перевернулся грузовик, перевозивший опасный груз.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, вчера утром в г.Помичная Добровеличковского района водитель автомобиля IVECO с полуприцепом-цистерной не справился с управлением во время гололедицы. Вследствие этого грузовик, которым перевозили топливо для котлов, которое входит в перечень опасных грузов, перевернулся.

Автомобиль получил механические повреждения, из цистерны вытекло почти 10 тонн жидкости.

На месте происшествия работают специалисты МЧС.

В ДТП никто не пострадал. По факту аварии продолжается проверка.