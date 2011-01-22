В Кировоградской области перевернулся грузовик с опасным грузом
19:16, 22 января 2011Разное
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Причина - в гололедице?
В Кировоградской области перевернулся грузовик, перевозивший опасный груз.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, вчера утром в г.Помичная Добровеличковского района водитель автомобиля IVECO с полуприцепом-цистерной не справился с управлением во время гололедицы. Вследствие этого грузовик, которым перевозили топливо для котлов, которое входит в перечень опасных грузов, перевернулся.
Автомобиль получил механические повреждения, из цистерны вытекло почти 10 тонн жидкости.
На месте происшествия работают специалисты МЧС.
В ДТП никто не пострадал. По факту аварии продолжается проверка.
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