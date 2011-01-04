Запорожец врезался в Мерседес: трое погибших

В Симферопольском районе Крыма сегодня в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком погибли три человека.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления ГАИ, автомобиль «ЗАЗ», допустив занос, выехал на полосу встречного движения, где врезался в грузовик «Мерседес Бенц».

В результате аварии погибли водитель и два пассажира «легковушки» - мужчина и девушка.