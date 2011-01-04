Запорожец врезался в Мерседес: трое погибших
17:55, 04 января 2011Разное
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В Симферопольском районе Крыма сегодня в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком погибли три человека.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления ГАИ, автомобиль «ЗАЗ», допустив занос, выехал на полосу встречного движения, где врезался в грузовик «Мерседес Бенц».
В результате аварии погибли водитель и два пассажира «легковушки» - мужчина и девушка.
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