На вызов к беременной женщине вместо медиков прибыли пожарные

На Волыни на вызов к беременной женщине из-за снежных заносов вместо медиков прибыли пожарные. Автомобилем повышенной проходимости они доставили роженицу на автотрассу областного значения, где ее ожидала скорая помощь.

Как сегодня рассказали УНИАН в Центре пропаганды УМЧС в Волынской области, в связи со сложными погодными условиями и из-за большого количества снега на дорогах районного сообщения, автомобиль скорой помощи не мог добраться до села Жабче для помощи женщине, у которой начались роды. Сельчане собственными автомобилями также не смогли отвезти роженицу навстречу врачам из-за снежных заносов.

На вызов выехала дежурная бригада на пожарном автомобиле повышенной проходимости ЗиЛ-131 местной пожарной команды пгт Сенкевычевка. Преодолев свыше 13 километров, спасатели благополучно доставили роженицу сквозь снежные заносы на автотрассу областного значения в село Шклинь, где ее уже ждал автомобиль скорой помощи из Гороховской центральной районной больницы. А уже через несколько часов женщина родила девочку.