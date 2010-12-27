Путешественник Гордиенко завершил второй этап кругосветной экспедиции

Известный путешественник из Днепропетровска, доцент Киевского университета туризма, экономики и права Сергей ГОРДИЕНКО, отправившийся в 2003 году в кругосветную экспедицию в одиночку из Севастополя, сегодня вернулся в город-герой, преодолев обратный путь из Владивостока.

Как передает корреспондент УНИАН, в интервью журналистам на площади Нахимова С.ГОРДИЕНКО сообщил, что таким образом он закончил второй этап своего путешествия «Солотрансглобаль». Из Владивостока в Севастополь он вышел в 2008 году. За время похода преодолел 24 тыс. километров.

По словам С.ГОРДИЕНКО, он посвятил свой поход «людям, которые открывали окно в будущее».

Отвечая на вопрос журналистов, что было самым сложным за этот период, С.ГОРДИЕНКО вспомнил нападение медведя (когти побежденного медведя, которые он хранит в качестве талисмана, С.ГОРДИЕНКО продемонстрировал журналистам - УНИАН), как проваливался под лед, дважды чуть не утонул, «нападение людей… где-то около 14 случаев». Как добавил путешественник: «Я, наверное, побил рекорд пребывания в минусовых температурах: минус 51 градусов две с половиной недели, но я не просто отсиживался, я двигался».

По информации С.ГОРДИЕНКО, 16 тыс. километров он прошел со своей собакой, черным лабрадором по кличке Пеленг-Румб. Однако четвероного друга пришлось отправить домой, в Днепропетровск, поскольку тот сильно пострадал после встречи с волками.

Как сказал С.ГОРДИЕНКО, в 2012 году он намерен продолжить свое путешествие, его ждёт третья и четвёртая часть. «Третья часть программы будет заключаться в том, что я осуществлю каботажное плавание на судне класса «морской каяк», от города Севастополя и вдоль побережья Северной Африки, затем вдоль побережья всей Европы, потом Днепр и опять возвращение в Севастополь…», - сказал он. Заключительным, четвертым этапом, будет старт из Севастополя к Северному полюсу, добавил путешественник.