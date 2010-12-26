Италия предложила отпугивать акул электромагнитым полем

Италия предложила Египту инновационную идею создания в Красном море в районе побережья Шарм-эш-Шейха электромагнитного щита для отпугивания акул.

Как передает в воскресенье сайт Youm7, по словам специалистов, такой способ спасения туристов от морских хищников не повлияет на морское судоходство, а также абсолютно безопасен как для людей, так и для окружающей среды.

По информации разработчиков идеи "щита от акул", распространяемые специальной техникой электромагнитные волны будут действовать точечно на акул, отпугивая их от побережья.

Этот способ уже успешно опробован на пляжах ЮАР и Австралии. Египетские чиновники также заинтересовались этой идеей. Предполагается, что электромагнитный щит будет в ближайшее время протестирован в Красном море в заливе Набак и в водах заповедника Рас-Мухаммед.

В начале декабря в районе Шарм-эш-Шейха было зафиксировано пять нападений акул на отдыхающих. В результате серьезно пострадали три российских туриста и один гражданин Украины. 5 декабря 70-летняя туристка из Германии погибла в результате нападения акулы вблизи пляжа фешенебельного отеля Hyatt Regency в бухте Наама-Бэй.