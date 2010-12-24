Автомобиль сбил насмерть трех человек на пешеходном переходе

18:51, 24 декабря 2010
Разное
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Трагедия в Лисичанске

В г. Лисичанск Луганской области на ул. Свердлова водитель автомобиля "Honda accord" совершил наезд на трех прохожих, которые пересекали проезжую часть в зоне действия пешеходного перехода.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины.

В результате наезда пешеходы погибли на месте происшествия. По факту дорожно-транспортного происшествия ведется расследование.

 

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