Автомобиль сбил насмерть трех человек на пешеходном переходе
18:51, 24 декабря 2010Разное
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Трагедия в Лисичанске
В г. Лисичанск Луганской области на ул. Свердлова водитель автомобиля "Honda accord" совершил наезд на трех прохожих, которые пересекали проезжую часть в зоне действия пешеходного перехода.
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины.
В результате наезда пешеходы погибли на месте происшествия. По факту дорожно-транспортного происшествия ведется расследование.
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