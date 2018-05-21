Российское посольство пышно отгуляло праздник Николая (фото)
04:30, 21 декабря 2010
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На вечере, устроенном Посольством Российской Федерации по случаю дня Николая пили и гуляли Петр Порошенко, Раиса Богатырева, Андрей Деркач, Наталия Королевская, многочисленные чиновники, депутаты, "эксперты"…
День чтимого в православии святого Российское посольство отгуляло с размахом и блеском. На вечеринке в банкетном зале пятизвездной гостиницы «Интерконтиненталь» собралось народу, как на свадьбу олигарха. Политики, чиновники, бизнесмены, просто известные люди. Все, так сказать, друзья России. К чести организаторов, здесь, кажется, не было ни Чечетова, ни Табачника, ни Колесниченко.
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Фото Алисы Андреевой, Polit.ua
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