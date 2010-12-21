Под колесами микроавтобуса погибла школьница, выехав на санях

В Львовской области в дорожно-транспортном происшествии погибла 8-летняя девочка, выехавшая на санях на дорогу.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления ГАИ в Львовской области, ДТП произошло на автодороге в селе Волощино Перемышлянского района.

Как установили сотрудники ГАИ, девочка каталась на санках. В тот момент, когда она спустилась с горы на проезжую часть, по дороге проезжал микроавтобус «Мерседес-Спринтер», за рулем которого был 33-летний житель села Волощино.

После наезда ребенка с телесными повреждениями забрали врачи скорой медицинской помощи, однако по пути в больницу девочка умерла.

По факту ДТП ведется расследование.