На трассе Кременчуг - Хорол ВАЗ врезался в ЗИЛ: погибли три человека

Сегодня в Полтавской области на 73-м километре автодороги Кременчуг - Хорол в результате ДТП погибли три человека.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении ГАИ в Полтавской области.

По данным ГАИ, на трассе в направлении Кременчуга двигался автомобиль ВАЗ-21063 под управлением жителя райцентра Глобино, который не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение со встречным автомобилем ЗИЛ под управлением 30-летнего жителя с. Пустовойтово Глобинского района.

В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ и его пассажиры - жительница с. Пустовойтово и жительница Глобино погибли на месте происшествия.

Водитель автомобиля ЗИЛ не пострадал. Детали автоаварии устанавливаются.