В Кременчуге за рулем маршрутки умер водитель

В Кременчуге Полтавской области за рулем маршрутного такси умер водитель.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил главный врач станции скорой медицинской помощи Кременчуга Игорь ДУБНИЦКИЙ.

«По всей видимости, водитель почувствовал себя неважно и остановился. Он схватился за сердце. Вызвали нас, но он умер до приезда машины «скорой помощи», - сказал И.ДУБНИЦКИЙ.

В ГАИ сообщают, что факта ДТП зафиксировано не было. Никто из пассажиров и прохожих не пострадал.