Газеты попались на фальшивые архивы WikiLeaks
Сообщение из Пакистана
Несколько пакистанских газет опубликовали материалы, основанные на несуществующих документах, якобы опубликованных сайтом WikiLeaks. Как сообщает агентство Associated Press, редакции изданий уже признали ошибку и объяснили, что были введены в заблуждение.
Фальшивая переписка американских дипломатов указывала на то, что индийские шпионы поддерживают боевиков-исламистов в провинциях Вазиристан и Белуджистан, уточняет Agence France-Presse. Кроме того, в ней содержались нелицеприятные характеристики высокопоставленных индийских военных.
При публикации часть газет ссылалась на пакистанские интернет-сайты, располагающие источниками в разведывательных службах. Англоязычная The Express Tribune извинилась перед читателями за публикацию материала, основанного на непроверенных данных. Кто мог организовать кампанию по дезинформации пакистанских СМИ, не уточняется, замечает Лента.ру.