Газеты попались на фальшивые архивы WikiLeaks

Несколько пакистанских газет опубликовали материалы, основанные на несуществующих документах, якобы опубликованных сайтом WikiLeaks. Как сообщает агентство Associated Press, редакции изданий уже признали ошибку и объяснили, что были введены в заблуждение.

Фальшивая переписка американских дипломатов указывала на то, что индийские шпионы поддерживают боевиков-исламистов в провинциях Вазиристан и Белуджистан, уточняет Agence France-Presse. Кроме того, в ней содержались нелицеприятные характеристики высокопоставленных индийских военных.

При публикации часть газет ссылалась на пакистанские интернет-сайты, располагающие источниками в разведывательных службах. Англоязычная The Express Tribune извинилась перед читателями за публикацию материала, основанного на непроверенных данных. Кто мог организовать кампанию по дезинформации пакистанских СМИ, не уточняется, замечает Лента.ру.