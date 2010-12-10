Во Львове выпустили каталог объектов придорожного сервиса

Львовская областная государственная администрация выпустила каталог «Объекты придорожного сервиса Львовской области по основным направлениям движения участников и гостей чемпионата Европы по футболу «Евро-2012».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской ОГА, каталог вышел на двух языках - украинском и английском.

«Для удобства туристов и с целью презентации туристических возможностей Львовской области до 2012 года в области будет изготовлен ряд презентационно-информационных каталогов, – рассказал УНИАН заместитель председателя облгосадминистрации Владимир ГУБИЦКИЙ. - В 2010 году издан первый из них».

По его словам, в этом каталоге содержится информация об основных транспортных магистралях области с имеющейся придорожной инфраструктурой (гостиницы, заведения общественного питания, автозаправочные станции, СТО) по форме: схематическое обозначение на карте, фотография, адрес, контактные телефоны, перечень предоставляемых услуг.

В издании также размещена информация об историко-культурных памятниках, рекреационных зонах и туристических маршрутах.