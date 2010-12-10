Мексиканский наркобарон официально работает учителем

Один из самых разыскиваемых наркобаронов Мексики, Сервандо Гомес Мартинес, также известный под кличкой Ла-Тута, официально состоит на работе в одной из школ штате Мичоакан учителем, сообщает Би-би-си со ссылкой на министерство образования страны.

Хотя он не провел с детьми ни одного занятия, государство заплатило ему за этот год почти 52 тысячи песо (около 4 тысяч долларов).

Как выяснилось, профессиональный педагогический стаж Ла-Туты составляет 15 лет.