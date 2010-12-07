Стыдно за страну: Украина оказалась в компании с Россией, Ираком, Казахстаном, Венесуэлой и пр.

Нобелевский комитет Норвегии объявил о том, что Китай и еще 18 стран, в том числе и Украина, отказались посетить церемонию вручения Нобелевской премии мира в знак протеста против награждения премией китайского диссидента Лю Сяобо.

Так в какую компанию попала Украина? Что это за клуб мировых грандов демократии и либерализма? Это Россия – последняя империя мира, затем Казахстан с пожизненным президентом, Колумбия, Тунис, Саудовская Аравия, Пакистан, Сербия, Ирак, Иран, Вьетнам, Афганистан, Венесуэла, Филиппины, Египет, Судан, Куба и Марокко.

Мне как гражданину Украины стыдно. Кому говорить спасибо за такой позор? Нашему министерству иностранных дел, во главе с Константином Грищенко, этому профессору реальной политики?

Похоже, нашим дипломатам не стыдно, как и представителям Администрации, назвавшим причину государственного неуважения к самой престижной мировой награде - «украинский посол в Норвегии вызван на плановое совещание».

Лучше бы «Чрезвычайный и Полномочный» лег в больницу на «плановую операцию». Или сломал ногу. Ведь не пойдешь на церемонию во фраке и ногой в гипсе. Как говорил Антон Павлович Чехов, наш украинский земляк: «Я не знаю, что такое порядочность, я знаю, что такое порядочный человек».

Спрашивается, зачем мозги промывать своим гражданам? Лучше бы чиновники честно сказали, что для них, государственная целесообразность (как они ее понимают) выше имиджа, авторитета страны, ее государственного суверенитета. Какая-то несмываемая пелена интеллектуальной и нравственной запущенности! Вспомнил, что в нацистской Германии были «экономически целесообразные евреи», которых не отправляли в газовую камеру, а заставляли работать на благо Рейха.

Похоже, проблема «быть или не быть на вручении Нобелевской премии мира Украине» не в области межгосударственных отношениях, а психологии отдельных личностей власти. Точнее в комплексе неполноценности наших украинских государственных мужей.

То есть, существует государственная неполноценность для внешнего пользования, внешней политики, а для внутреннего интереса сверхполноценность, - надменность и самодовольство, высокомерие и коварство в отношении своих граждан. Это не мои идеи, а австрийского психолога неофрейдиста Альфреда Адлера. Ведь в Конституции Украины написано в статье номер один - «Украина является суверенным и независимым, демократическим, социальным, правовым государством».

А целесообразность, если не по Макиавелли, призывает к совсем другим поступкам и решениям. Если делать выбор и объявлять приоритеты во внешней политике, то дружить надо с Норвегией, а не с Китаем.

Норвегия – самая счастливая и процветающая страна мира. У Норвегии ВВП на душу населения – 40000 долларов, у Китая – 5600, у Норвегии детская смертность 3,7 на 1000 новорожденных, в Китае, соответственно, 24,1. Посмотрите, сколько на душу населения потребляет Норвегия и Китай газа, нефти, мяса, электроэнергии, рыбы. Какие зарплаты у людей, какое здравоохранение, система социального, пенсионного обеспечения у этих стран…

Внешний долг Норвегии – ноль процентов! Единственный в мире прецедент! В Китае внешний долг составляет астрономическую цифру в 233 млрд. долларов. (См.: Географический справочник ЦРУ, 2005 год).

Без сомнения, китайская сторона организовала эту позорную акцию, в которой участвует и официальный Киев. «Взяли под козырек», сказали: «Есть! Так точно!» И никакого государственного суверенитета, никакой независимости от Китая. Еще раз – ПОЗОР!

Когда-то СССР, КПСС травили советских лауреатов премии мира – Андрея Сахарова, писателей Александра Солженицына, Иосифа Бродского, Бориса Пастернака. Чем же мы отличаемся от той страны, которую так спешим забыть? От коммунистов, которые тогда сажали в психушки «политических», несогласных с «генеральной линией».

Нобелевская премия мира – это премия не борцу за «мир во всем мире», а премия выдающимся людям, которые борются с незаконным насилием государства в отношении к обычному обывателю, гражданину своей страны. В общем «запутались в связях» «знатные люди» нашего Украинского государства.

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Члены Нобелевского комитета удостоили Лю Сяобо высшей гуманитарной премии за «его долгую и ненасильственную борьбу за фундаментальные права человека в Китае».

Писателю, литературному критику и правозащитнику Лю Сяобо 54 года. В 1982 году он окончил факультет китайской литературы университета Цзилинь, а затем аспирантуру на кафедре китайской литературы в Пекинском педагогическом университете и стал преподавателем на этой же кафедре. В 1988-м защитил докторскую диссертацию.

Печатался как литературный критик в различных журналах, читал лекции в Университете Осло, Гавайском и Колумбийском университетах. В апреле 1989 года Лю Сяобо вернулся в Пекин и принял участие в движении в поддержку студенческих протестов.

В июне вместе с тысячами других демонстрантов, вдохновленных демократическими преобразованиями в СССР, он выходит на площадь Тяньаньмэнь в Пекине, а после подавления протестов танками и расстрела демонстрации проводит в тюрьме около 20 месяцев.

В 1996 году Лю Сяобо попадает на три года в исправительно-трудовой лагерь. В 2004-м за борьбу в защиту свободы прессы его награждают ежегодной премией международной организации «Репортеры без границ». За подготовку в конце 2008 года «Хартии 2008» — открытого обращения правозащитников к руководству Китая с требованием соблюдать права человека и демократию — он проводит восемь месяцев под домашним арестом.

Позже хартию подписали более трехсот общественных деятелей и борцов за права человека в Китае. 23 июня 2009 года Лю Сяобо задерживают по обвинению в подстрекательстве к свержению социалистического строя в Китае. 25 декабря 2009 года китайский суд приговорил его по этому обвинению к 11 годам тюрьмы.

Виктор Тимошенко