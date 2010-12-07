Григорий Сковорода поможет сосчитать украинских интеллигентов

Когда-то философ Сергей Дацюк сказал мне, что не считает Сковороду философом.

«Как так?» — запротестовал я.

«Ну скажи — какую книгу написал Сковорода?»

Я промолчал: действительно, ни одной строки на своем веку тот не напечатал, ни одной монографии или целостного трактата не написал. Но тогда Платон — тоже не философ.

И вот наконец та самая книга, которую написал Сковорода, появилась — академический сборник произведений! И очень толстая — аж 1400 страниц! (Сковорода Григорий. Полный академический сборник произведений / В редакции проф. Леонида Ушкалова. — Харьков: Майдан, 2010. — 1400 с.)

Вокруг нее — почти детективная история: как говорят, печать затормозилась из-за того, что в той типографии, где ее делали, печатали также какие-то «специфические» бюллетени — ну, конечно, для того, чтобы самый достойный стал мэром города Сковороды.

Но тираж той книги таков, каких даже сегодня почти не бывает: всего 300 (!) экземпляров. Даже не 500.

И поскольку это издание стало победителем конкурса Львовского форума издателей «Лучшая книга форума-2010», есть надежда, что ее напечатают каким-то приличным тиражом — чтобы она была в каждой библиотеке Украины и в каждой интеллигентской семье. (И не обязательно в одном томе: книгу из 1400 страниц прекрасно можно разделить и на два, и на три тома.)

Можно также (и, вроде, такой проект существует) издать «полного» Сковороду в немного адаптированном варианте — без подробного научного аппарата, предисловий, детальных ссылок и др.

Кстати, таким способом можно было бы посчитать — сколько в Украине интеллигентов.

Неплохо было бы также, чтобы книгу издали и в России — с переводом на русский язык научных объяснений и латинских текстов самого Сковороды, но без упрощения оригинального текста. Почти так уже было в начале 1970-х: в Киеве к 250-летию Сковороды силами Института философии и издательства «Наукова думка» были изданы те легендарные два тома, а затем в Москве их адаптировали для широкого советского русскоязычного читателя.

В 1990-х в Украине еще издали Сковороду в двух томах в переводе на современный украинский литературный язык, и это тоже хорошо, но Сковороду интересно читать именно в оригинале, с «ятями», — это такой специфический книжный язык (lingua mixta), на который повлияли и народный украинский язык, и книжный старославянский, и «словено-российский язык» Ломоносова, и польский, и греческий, и латынь.

Итак, это однотомное чудо появилось трудами одного человека — Леонида Владимировича Ушкалова, профессора Харьковского университета, одного из наиболее интересных исследователей украинской бароковой литературы (следует также вспомнить его коллег, которые принимали участие в издании, среди которых — жена, сын Александр — современный писатель и литературовед, московский сковородовед Олег Марченко и даже Оксана Забужко).

Академические издания классических текстов логично делать раз в несколько десятков лет — за это время, во-первых, находятся какие-то не известные раньше тексты (если повезет), во-вторых, исчезают цензурные ограничения (не только советские, но и всевозможные моралистические или вызванные политкорректностью) и, в-третьих, переосмысливается сам контекст творчества автора, раскрываются новые горизонты, находятся новые гипертексты, аллюзии, реминисценции, влияния.

В появлении нового издания есть еще один смысл — воссоздание аутентичного текста Сковороды, а это тоже большая проблема. Например, в сравнении с изданием 1973 года, в новом — несколько десятков тысяч исправлений. Но теперь все воспроизведено по рукописям (если они есть) и авторитетным изданиям, часть текстов и словоформ пришлось реконструировать.

Есть добротное предисловие Леонида Ушкалова, где коротко описывается уникальность Сковороды: христианская неоплатоническая философия, принадлежность к александрийской традиции библейских толкований (в его известных текстах обнаружено почти 7 тысяч библейских цитат!), учению о «сродстве», «неравном равенстве». Сковорода — это не постепенное угасание украинского литературного барокко, а мощный культурный взрыв, который породил новые направления для украинской философии и литературы. Например, он считается первым «философом сердца» — именно слово «сердце» употребляется в его известных текстах аж 1146 раз.

В издании есть также один новый текст — письмо Сковороды к Григорию Ковалинскому от 2 мая 1785 года, которое впервые было напечатано в 1984 году в журнале «Известия Академии наук СССР». (Помню, в какой-то из книг Лотмана случайно натолкнулся на отзыв на эту публикацию неизвестного письма Сковороды — он, выдающийся знаток культуры именно XVIII века, был в восторге.)

К тому же относительно этого издания в Интернете существует так называемая конкордация: на сайте Университета Альберты выложены тексты и рукописи Сковороды, работает машина контекстуального поиска, есть роспись всех слов, использованных в каждом из текстов. (Позор украинской гуманитарной науке и украинским жлобам-олигархам, что все это — на сайте далекого Эдмонтонского университета в Канаде, а не Харьковского или Киевского!)

Кроме всего прочего, Сковорода — полностью украинский типаж — антисистемный, анархический, самодостаточный — настоящий казак! Но при этом высшее счастье для него, как и для каждого мистика, - преображение, выход за пределы материального бытия, трансценденция, экстаз, обожание. Вообще Николай Шлемкевич даже говорит о «сковородинском человеке» — как об определенном человеческом украинском интровертном типаже, склонном к созерцанию, рефлексии и сосредоточению на самом себе.

Думаю, в ближайшее время актуальными и перспективными должны стать такие направления исследования философа:

1) Сковорода и христианский неоплатонизм, мистика гностицизма, учение Мейстера Экхарта, Якоба Беме, российская масонская философия;

2) Сковорода и философия «космизма», учение о ноосфере (Владимир Вернадский, Тейяр где Шарден);

3) Сковорода и социология и метафизика «всеединства» (Владимир Соловев, Семен Франк);

4) Сковорода и православная духовная культура (патристика, православные церковные деятели XVIII века);

5) Сковорода и специфическая природа украинской социальности.

Со Сковороды в Украине (а также в России) начинается оригинальная философия, оригинальная рефлексия — относительно экзистенциальных проблем человека и вселенной. И как кажется, Сковорода еще пригодится Украине в XXI веке — по крайней мере новая структура социальности открывает возможность для построения общества на основе справедливости, солидарности и «сродства».

Ну а выход в печать наилучшего и самого точного за всю историю сборника текстов Григория Сковороды — это значительное достижение украинской гуманитарной науки. Даже тяжело поверить, что в наше время случается и такое.

Андрей Окара, Москва