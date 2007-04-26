Юлия Тимошенко и Терри Дэвис (5 фото)

Генеральный секретарь Совета Европы Терри ДЭВИС заявляет, что стал лучше понимать позицию украинской оппозиции после встречи с лидером БЮТ Юлией ТИМОШЕНКО.

Об этом он сообщил журналистам по окончании встречи.

Т.Дэвис заявил, что он интересуется всеми событиями, происходящими в странах - членах Совета Европы, но Украина, по его словам, одна из важнейших.

Т.Дэвис также сообщил, что сегодня встретится со многими представителями государственной власти в Украине. Однако, по его словам, встреча из Ю.Тимошенко для него “одна из самых главных”.

Фото Александра Прокопенка / POOL / УНИАН