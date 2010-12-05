Водитель грузовика умер за рулем и лоб-в-лоб врезался в автобус

Сегодня днем в Полтавской области во время столкновения автобуса с грузовиком один человек погиб, еще 20 получили травмы разной степени.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственного департамента ГАИ МВД Украины, дорожно-транспортное происшествие произошло между 13 и 14 часами на 168-ом километре автотрассы Киев-Харьков.

По предварительным данным, водитель грузовика DAF выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение с автобусом Эталон.

Как отметили в ГАИ, водитель грузовика умер от сердечного приступа, вследствие чего транспортное средство стало неуправляемым, и это привело к автокатастрофе.

Потерпевшие в результате ДТП доставлены в больницу.