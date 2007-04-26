В правительстве паника? Заместитель министра юстиции грубо наехала на Президента

Мнение

Послушала в четверг в утреннем эфире на радио “Эра” заместительницу министра юстиции Инну Богословскую, разразившуюся “уничижительной критикой” в адрес Президента, и поняла: дела у Виктора Андреевича пошли вверх...

Так исторически сложилось, что госпожа Богословская всегда выступает невпопад, она обладает какой-то непостижимой способностью отстаивать то, что является заведомо провальным. Вспомнить хотя бы Команду озимого поколения, лицом которой она выступала и которую успешно провалила на выборах 2002 года, или ее партию “Вече” – с такими же последствиями в 2006 году. Помню, как она возмущалась результатами парламентских выборов, безуспешно пытаясь их оспорить...

А в четверг по радио госпожа Богословская возмущалась уже не результатами выборов-2006, а тем, что... кое-кто хочет их ревизовать... Сначала было подумала, что она имеет в виду себя, но услышала фамилию Тимошенко, которая “рвется к должности Президента”... Добрый знак для Юлии Владимировны, подумала я. Если Богословская поддала ее намерения критике, это значит, что они таки могут когда-то осуществиться...

Чему, собственно, была посвящена гневная тирада госпожи заместительницы министра? Конечно же, указу Президента относительно перенесения дать выборов на 24 июня. По логике Богословской получается, что выборы все же нужно было проводить 27 мая – вопреки антипрезидентским действиям самого Минюста, который, перебрав на себя полномочия Конституционного суда, принял решение не выполнять указ Президента.

Почему-то Богословской, если верить ее словам, было “смешно”, ей вроде бы звонили по телефону простые люди и рассказывали анекдоты на тему указа от 26 апреля, но по нервному тону чиновницы я бы не сказала, что им там, в министерстве, и правда – очень смешно. А совсем наоборот...

Интересно, что юристка, которой надлежало бы оперировать какими-то конкретными юридическими формулами, не смогла грамотно сформулировать ни одной претензии к указу. Вместо этого она усыпала свои филиппики фразами типа “пора сливать нацию” (это даже тяжело перевести на грамотный язык), “Президенту объявят импичмент”, “правительство трудится на перспективу” и т.п.

Мне лично за нее было стыдно.

Оксана Охримчук, г. Киев