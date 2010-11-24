"Пежо" сбил на переходе женщину с 5-летними близнецами

В Киеве на пешеходном переходе в Святошинском районе водитель тяжело травмировал маму и ребенка.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, это произошло вчера, 23 ноября, около 18-и часов на перекрестке улиц Жмеринской и Зодчих. На нерегулируемом пешеходном переходе водитель автомобиля "Пежо" совершил наезд на маму с детьми.

25-летняя женщина с двумя близнецами возвращалась домой с рынка. Когда пешеходы переходили дорогу по пешеходному переходу, водители, как того требуют правила, остановились. Однако этого почему-то не сделал водитель "Пежо".

Молодая женщина с дочерьми дошли только до середины зебры, как оказались под колесами. 5-летняя Александра с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибами бедра доставлена в Охматдет, а маму медики отвезли в 17-ю клиническую больницу. Один ребенок чудом остался невредимым, проинформировали в ГАИ.