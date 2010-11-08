Кто победит в России: буржуазия Медведева или военная бюрократия Путина?

Владимир Путин ничего и никому не прощает. На днях в Москве, вооруженные люди в масках обыскали офис Национального резервного банка. Изъяли компьютеры и ворохи служебных бумаг. Банк принадлежит миллиардеру Александру Лебедеву, с которым дружат очень многие политики в Украине.

ФСБ «наехала» на друга Украины

«Использование «масок», уже запрещенных российским законодательством в подобных операциях, – пишет неизвестный нам очевидец сего события на своем блоге, - заставляет задуматься о том, что истинная причина наезда в чем-то другом.

Силовые структуры, ворвавшиеся в офис Лебедева, не имеют никакого отношения к ГУВД Москвы. Спецоперацию проводит управление «К» ФСБ РФ, отвечающее за безопасность государства в финансовой области».

Итак, ФСБ против Лебедева. Бывшего полковника КГБ, который, как и другой, хорошо известный нам полковник, мог бы сделать головокружительную карьеру.

Упростим возможные причины этого события до банальности. Хотя прошло много лет с того времени, когда газета «Московский корреспондент» опубликовала скандальную на весь мир статью о том, что бывший президент Путин развелся со своей женой Людмилой и жениться на гимнастке Алине Кабаевой, расплата пришла.

Дело в том, что собственником «Московского корреспондента» был миллиардер Александр Лебедев, который и является владельцем выше названного банка. Хотя на фоне московских финансовых воротил, Александр Лебедев очень странный банкир. В первую очередь, он не воинствующий фрондер. Увлекается театром, Чеховым, издательством газет, в Крыму строит церкви, пытается из тюрьмы «Бутырки» сделать музей ГУЛАГа.

Во время Оранжевой революции Лебедев поддерживал демократию, симпатизировал ее лидерам, хотя затем критиковал их нещадно, более того, ненавидел и вдрызг разругался.

Когда Кремль организовывал газовые шантажи, выкручивал руки, когда российские федеральные каналы выливали ведра грязи на Украину, Александр Лебедев организовывал круглые столы, защищал Киев в прямых эфирах на «телевизионных поединках» с российскими штатными патриотами.

Правда, при всей его порядочности и интеллигентности он всегда поражал неумением подбирать себе команду. Те нравственные уроды, которые составляли и составляют его персональное PR-окружение, поражают своей ненасытностью, хамством, высокомерием и скандалезным отношением не к своим деньгам.

В принципе, они же его и подставили. Речь тогда шла о том, что Лебедев может повторить судьбу Ходорковского. Потому что публикация о свадьбе Путина и Кабаевой, в строго репортерском смысле, была высосана из пальца и придумана нынешним «помощником» Александра Лебедева Артемом Артемовым (который, кстати, пришел к нему от Константина Затулина).

Артем Артемов и должен был нести ответственность за свадьбу и развод Путина. Правда, тогда, в 2008 году газету закрыли. К уголовной ответственности никого не привлекли. В редакцию пришли строгие дяди «все в черном», журналистов разогнали, Лебедеву простили. Но оказалось, не забыли, память у «путинцев» черная и злая.

Белый и черный PR

Российские СМИ время от времени заполоняют новости о частной жизни премьер-министра правительства РФ Владимира Путина. Например, тот же Станислав Белковский написал о «синяке» под глазом Путина.

Оказывается, что «всякий, кто видел Путина во время недавнего киевского визита, согласится: пластическая хирургия – страшная вещь. Вот оно, настоящее лицо архаики: натянутая на череп мертвая кожа в агонистических синяках».

Как не вспомнить телекиллера Сергея Доренко, который «убил» за полчаса кандидата в президенты Евгения Примакова. И всего лишь, показывая в прямом эфире кровь и операцию на «шейке бедра».

Похоже, что сегодня кто-то неизвестный очень серьезно взялся за Владимира Путина. Для такого вывода есть серьезные основания. Рейтинг Дмитрия Медведева догнал любовь российского народа к «лидеру нации». Если Дмитрий Анатольевич модернизатор и либерал, то Владимир Владимирович обычный мачо, с оголенным торсом, «в обнимку с тигром и белым медведем». То есть интеллект и молодость Медведева переигрывает «белый» и «черный» PR, которым так гордятся те, кто слепил телеобраз Путина.

Российский синдром Клинтона и Моники

Пламенные адепты Владимира Владимировича призывают не вмешиваться в его личную жизнь – «это непорядочно! Безнравственно!» Однако, вряд ли личная жизнь Путина и все, что происходит под семейным или альковым одеялом, допустим, «неизвестного российского гражданина», – это одно и тоже.

У премьера Владимира Путина нет личной жизни и семейных тайн! Он политик, на него смотрят миллионы, и от него зависит жизнь миллионов обывателей, причем не только в России.

Владимира Путина и его семью все рассматривают с помощью самого большого звездного телескопа! И это правильно! Он мегапубличный человек. Народ желает знать, насколько нравственно то, что говорит любимец всей страны и как он сам живет. Не ворует ли? Порядочен ли он? Честен? Добрый, злой или мстительный. Делает ли то, что говорит? Любая информация о Путине – это стратегия поддержки Путина или политической борьбы с ним.

Цена всему этому огромная. И называется – ВЛАСТЬ. Шалун Билл Клинтон, затеяв интрижку с Моникой Левински, затем 40 томов «интервью-допросов» наговорил компетентным судейским людям.

Весь мир узнал, что президент США – «обычный мужик» со своими слабостями, да еще и ябеда. Клинтон рыдал, плакал, в своих мемуарах писал, что говорил дочке, что ее папа плохой и ночевал не в спальне с женой, а на кушетке, на кухне. А утром провел заседание Совбеза по терроризму. И ох! Досталось в этот день Усаме бен Ладену!

Владимир и Людмила Путины прекрасно понимают, что их личная жизнь – это не частное дело Вовы и Люды, а будущий политический торг и борьба за избирателей, война за Кремль, за скипетр российский.

И вряд ли могущественная российская бюрократия простит своему «национальному лидеру» какие-либо отступления от декларируемой в России богоизбранности своего героя – Владимира Владимировича Путина. Например, Александр Проханов, Виталий Третьяков, Рамзан Кадыров, Глеб Павловский и многие прочие, прочие убеждены в том, что на Россию в образе Путина Божья награда упала.

Ведь от этого зависит их благосостояние и их вечная благодать. Российскую силовую бюрократию и ее идеологов (чего стоит манифест «просвещенного консерватизма» Никиты Михалкова), ее статус-кво более чем устраивает, и ничего менять они не собираются. Поэтому «друзья Путина» найдут нужные методы и финансовые средства поправить премьер-министра, помочь семье Путина стать счастливой. Или найти своему любимцу замену.

Российская буржуазия рвется к власти

Однако совсем другие люди уже столпились у Олимпа российской власти. Их легионы! Имя им Национальная Буржуазия!

Как в свое время пророчествовал Карл Маркс в «Капитале», за двадцать лет рядом со всесильной российской военной бюрократией вырос класс, который создает рабочие места, кормит учителей, врачей, содержит армию, милицию и еще десятка два силовых структур, которые множатся в России как грибы после дождя.

Социолог Ольга Крыштановская констатирует, что до 80 процентов высших чиновников российского государства – это представители спецслужб, военные и другие силовики. А классики говорят, что власть можно взять силой, только вряд ли можно усидеть на штыках. Мозги не те, а навыки и традиция только одни – забрать, поделить, посадить.

Нынешнюю ситуацию в России можно сравнить с Францией конца 18-го начала 19-го века. Оноре де Бальзак в своей «Человеческой комедии» блестяще показал, как на смену паразитирующему французскому дворянству приходила буржуазия и, в конце концов, отправила французский абсолютизм на гильотину.

Медведев для российской буржуазии – это Наполеон, который в гипотетической перспективе приведет в Кремль ее представителей, а не оставит во власти полковников «чекистского братства». Много лет назад такую попытку предпринял Михаил Ходорковский, за что и будет сидеть в тюрьме ровно столько, сколько путинская команда спецслужб и военных будет во власти.

Наезд на миллиардера Александра Лебедева – это зачистка тех, кто «в большей мере» влюблен в одного из двух лидеров «правящего дуумвирата российской власти». Александр Лебедев, несмотря на то, что он из бывших коллег Путина, никак не вписывается в чекистский режим, созданный в России. А может просто сигнал! Месидж – так будет с каждым!

Судя по его многочисленным высказываниям о демократии и либерализме, и, особенно, тесная дружба с лауреатом Нобелевской премии Михаилом Горбачевым, сердце и прагматичный разум Александра Лебедева принадлежит Дмитрию Медведеву, а не «лидеру нации».

Хотя в России празднично отметили «День национального примирения», но на самом деле в стране начинается великая Гражданская война, которую пытаются возглавить те, кто обладает реальной, экономической, финансовой силой, но не имеют власти. А те, кто командует спецполками омоновцев и тюрьмами ФСБ, МВД, воруют, отнимают, паразитируют, распределяют, – похоже, очень активно, выстраивают линию обороны.

Лебедева надо забрать в Украину

Как известно, политика дело не для слабонервных интеллигентов, даже если они в российском списке журнала «Форбс» числятся в лидерах и занимают 34-е место по обладанию звонкой монетой с портретами отцов-основателей США. Это об Александре Лебедеве.

Поэтому сегодня самое подходящее время от имени президента Виктора Януковича пригласить банкира Александра Лебедева в Украину на постоянное место жительства. Тем более что у него в Украине имеются настоящие, а не выдуманные бизнес-интересы.

Взять хотя бы гостиницу «Украина» на Хрещатике, которая принадлежит Александру Лебедеву уже пятнадцать лет и по причинам «конфликта интересов» никак не может превратиться в жемчужину гостиничного фонда Евро-2012. Но это мелочь, о которой даже не следует вспоминать.

Граждане Украины! Братья и сестры! Настал судьбоносный для страны час! Надо собрать ареопаг постсоветской космополитической буржуазии и перевести геополитические стрелки с Белокаменной на город, где зародилась славянская цивилизация.

А центром мощного, демократического государства объявить матерь славянских городов – столицу государства Украины – Киев. Крым пусть станет местом паломничества мировой буржуазии, и осуществится мечта писателя Василия Аксенова об «Острове Крым».

Виктор Тимошенко, Москва–Киев