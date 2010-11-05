Пенсионеры отдали пожарным и врачам 10 миллионов долларов

Канадские пенсионеры Аллен и Вайолет Ладж (Allen and Violet Large) отдали благотворительным организациям 10,6 миллиона долларов, выигранных ими в лотерею, сообщает Associated Press.

Как объявил 4 ноября 75-летний Аллен Ладж, он и его супруга стали обладателями крупного выигрыша в лотерею Lotto 6/49 в середине июля 2010 года. Всего супруги выиграли 10,9 миллиона долларов. 10,6 миллиона из этой суммы супруги решили перечислить на благотворительность. В списке получателей средств от канадских пенсионеров оказались пожарные, врачи, отделение Красного Креста, а также кладбища.

Объясняя свое решение отдать практически всю выигранную сумму на благотворительность, Аллен Ладж заявил: "Мы довольны тем, что у нас есть, и нас устраивает образ жизни, который мы ведем. До выигрыша мы не были миллионерами, однако скопили достаточно для спокойной жизни на пенсии".

До выхода пенсию Аллен Ладж более 30 лет работал сварщиком в провинции Онтарио, а затем вместе с супругой переехал в Новую Шотландию.

Lotto 6/49 - одна из двух общенациональных лотерей в Канаде, поясняет Лента.ру. Участники Lotto 6/49 могут как самостоятельно отметить номера, на которые может выпасть выигрыш, так и приобрести билет с заранее проставленными номерами.