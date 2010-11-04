32-летняя женщина попала сразу под три автомобиля

В Житомирской области водитель автомобиля "DAF" с полуприцепом, гражданин Польши, совершил наезд на 32-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неустановленном месте.

После этого еще два легковых автомобиля, которые двигались сзади, также совершили наезд на женщину, сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины.

Дорожно-транспортное происшествие произошло вчера в 18 часов на 160 км автодороги Киев - Чоп, вблизи села Васильевка.

Женщина погибла на месте ДТП.