32-летняя женщина попала сразу под три автомобиля
16:47, 04 ноября 2010Разное
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ДТП на трассе Киев - Чоп
В Житомирской области водитель автомобиля "DAF" с полуприцепом, гражданин Польши, совершил наезд на 32-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неустановленном месте.
После этого еще два легковых автомобиля, которые двигались сзади, также совершили наезд на женщину, сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины.
Дорожно-транспортное происшествие произошло вчера в 18 часов на 160 км автодороги Киев - Чоп, вблизи села Васильевка.
Женщина погибла на месте ДТП.
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