ДТП на подъездной дороге к аэропорту "Харьков": погибли трое людей

В Харьковской области при столкновении легкового и грузового автомобилей три человека погибли и еще три, в том числе ребенок 2006 года рождения, с травмами разных степеней тяжести госпитализированы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, дорожно-транспортное происшествие произошло вчера в 23.10 вблизи пгт Безлюдовка Харьковского района на подъездной дороге к аэропорту „Харьков”.

Всего за прошлые сутки на территории страны зарегистрированы 79 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 13 человек и 96 – травмированы.