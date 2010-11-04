ДТП на подъездной дороге к аэропорту "Харьков": погибли трое людей
08:56, 04 ноября 2010Разное
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Легковик столкнулся с грузовиком
В Харьковской области при столкновении легкового и грузового автомобилей три человека погибли и еще три, в том числе ребенок 2006 года рождения, с травмами разных степеней тяжести госпитализированы.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, дорожно-транспортное происшествие произошло вчера в 23.10 вблизи пгт Безлюдовка Харьковского района на подъездной дороге к аэропорту „Харьков”.
Всего за прошлые сутки на территории страны зарегистрированы 79 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 13 человек и 96 – травмированы.
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