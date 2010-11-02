19-летний водитель врезался в группу подростков: 1 погиб, 5 пострадали

В Тернопольской области 19-летний юноша совершил наезд на группу подростков.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, дорожно-транспортное происшествие произошло 31 октября о 22.45 в селе Белобожница Чертковского района.

19-летний водитель автомобиля "Фольксваген-Пассат", по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения и совершил наезд на 6-х пешеходов, которые двигались по проезжей части в попутном направлении.

В результате ДТП 15-летний парень погиб на месте происшествия, еще пятеро пешеходов (две 15-летние девушки, 14-летний парень и два 17-летних юноши) получили телесные повреждения, с которыми были доставлены в Чертковскую местную больницу.

По факту ДТП начато расследование.