С военной базы угнали самолет

С военной базы в Гондурасе угнали самолет, конфискованный ранее у наркоторговцев. Об этом сообщает местная газета El Tiempo.

Инцидент произошел в понедельник, 1 ноября, на аэродроме "Армандо Эскалон" в предместье города Сан-Педро-Сула, на севере страны. По информации властей, пятеро вооруженных людей ворвались на базу, связали троих охранников, а после проследовали в ангар и улетели на самолете.

El Heraldo уточняет, что двухмоторный самолет модели Beechcraft King Air, угнанный бандитами, был конфискован полицией в 2008 году во время антинаркотического рейда. С тех пор самолет содержался на базе в Сан-Педро-Сула, так как власти не могли решить, какой государственной службе его передать.

Сан-Педро-Сула, отмечает Лента.ру - второй по численности населения город Гондураса после столицы Тегусигальпы - попадает в новостные выпуски второй раз за последние несколько дней. 31 октября сообщалось, что во время любительского футбольного матча на игроков напали бандиты. В результаты погибли 14 человек. Полиция связывает нападение с разборками наркокартелей.