Один из кандидатов в мэры прошел проверку на детекторе лжи (фото)

Кандидат на должность мэра Симферополя прошел проверку на детекторе лжи.

Тест проходил в присутствии представителей СМИ. Испытание проводил директор Крымского центра детекции лжи, эксперт-полиграфолог.

Он приготовил два перечня вопросов, один из которых касался негативных аспектов личной жизни человека, которые обычно пытаются скрыть, другой перечень вопросов касался непосредственно избирательной кампании.

Тестирование проводилось на полиграфе «Диана» с использованием датчиков, фиксирующих изменение дыхания, потовыделения, сужения кровеносных сосудов, движения и артериального давления. Прибор фиксирует физиологические изменения, которые сознание человека не может контролировать.

Проанализировав результаты тестирования, эксперт-полиграфолог сообщил, что кандидат успешно прошел тест на полиграфе.

Фото Алексея Сувирова / УНИАН