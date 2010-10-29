Один из кандидатов в мэры прошел проверку на детекторе лжи (фото)
Кандидат на должность мэра Симферополя прошел проверку на детекторе лжи.
Тест проходил в присутствии представителей СМИ. Испытание проводил директор Крымского центра детекции лжи, эксперт-полиграфолог.
Он приготовил два перечня вопросов, один из которых касался негативных аспектов личной жизни человека, которые обычно пытаются скрыть, другой перечень вопросов касался непосредственно избирательной кампании.
Тестирование проводилось на полиграфе «Диана» с использованием датчиков, фиксирующих изменение дыхания, потовыделения, сужения кровеносных сосудов, движения и артериального давления. Прибор фиксирует физиологические изменения, которые сознание человека не может контролировать.
Проанализировав результаты тестирования, эксперт-полиграфолог сообщил, что кандидат успешно прошел тест на полиграфе.
Фото Алексея Сувирова / УНИАН