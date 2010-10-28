Школьник за рулем «КамАЗа» насмерть сбил пешехода

14:46, 28 октября 2010
Разное
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Трагедия в Черкасской области

Вчера около 23.00 в селе Ятраневка Уманского района Черкасской области ученик 11-го класса местной школы за рулем «КамАЗа» совершил наезд на пешехода.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления ГАИ Черкасской области, парень с места происшествия скрылся, а пешеход от полученных травм умер на месте.

Грузовик доставили на специальную площадку временного содержания. Расследование проводит райотдел милиции Уманского района.

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