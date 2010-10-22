В лобовом столкновении Жигулей и Мерседеса погибли четыре человека

Вчера в 12.00 вблизи с. Нижний Гай Дрогобычского района Львовской области на автодороге Самбор – Дрогобыч произошло лобовое столкновение легкового автомобиля “ВАЗ-2107” и внедорожника “Mercedes МL-350”.

В результате ДТП погибли три человека (граждане Молдовы) на месте происшествия и один человек скончался в Дрогобычской городской больнице, сообщает пресс-служба МЧС.