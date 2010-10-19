Утонувшая с тремя людьми "Нива" принадлежала отцу одного из погибших

Автомобиль с 3 людьми утонул в водоеме Запорожской области из-за того, что водитель не справился с управлением.

Такова на сегодняшний день, по данным ЦОС ГУ МВД Украины в Запорожской области, основная версия происшествия в Веселовском районе, где накануне вечером в искусственный водоем попала "Нива" с 3 мужчинами, ни один из которых не выжил.

"Личности погибших установлены. Все - жители района 1983, 1989 и 1992 г.р. Телесные повреждения на телах отсутствуют. По предварительному заключению, молодые люди утонули. Очевидно, водитель 1989 г.р. не справился с управлением на мокрой дороге", - сообщили в ЦОС, отметив, что подтверждением именно этой версии является и то, что утонувшая с людьми "Нива" принадлежала отцу одного из погибших, который взял ее без разрешения.

Как сообщал УНИАН, 18 октября в 19-40 в водоеме возле с. Широкое Веселовского района Запорожской области в искусственном водоеме (бывшем очистном сооружении глубиной около 4 метров) на расстоянии примерно 6 метров от берега был обнаружен легковой автомобиль "Нива". Вытащив его на берег с помощью спецприспособлений сотрудники МЧС обнаружили в салоне тела 3 молодых мужчин.