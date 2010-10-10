В Москве ищут ответственного за козла

Сотрудники правоохранительных органов Северного административного округа Москвы задержали козла, устроившего беспорядок на проезжей части.

Животное мешало дорожному движению, пытаясь бодать проезжающие мимо автомобили.

Вскоре к месту происшествия в район Прибрежного проезда прибыли сотрудники милиции, которые оперативно изловили козла и доставили его во двор местного ОВД.

На ухе козла есть метка-клеймо, по которой милиция сейчас ищет его хозяина.