Недовольные гей-парадом подожгли офисы правящей партии в Белграде

В результате столкновений между демонстрантами, протестующими против гей-парада в Белграде, и полицейскими пострадало не менее 44 человек, сообщает Би-би-си.

Демонстранты также подожгли офисы правящей Демократической партии.

По словам пожарных и медиков, они едва справляются с огромным числом пострадавших.

Гей-парад продолжился в помещении, охраняемом полицией.

Столкновения начались, когда участники демонстрации стали забрасывать полицейских камнями и бутылками с зажигательной смесью.