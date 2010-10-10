Недовольные гей-парадом подожгли офисы правящей партии в Белграде
20:06, 10 октября 2010Разное
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Прошли столкновения с полицией
В результате столкновений между демонстрантами, протестующими против гей-парада в Белграде, и полицейскими пострадало не менее 44 человек, сообщает Би-би-си.
Демонстранты также подожгли офисы правящей Демократической партии.
По словам пожарных и медиков, они едва справляются с огромным числом пострадавших.
Гей-парад продолжился в помещении, охраняемом полицией.
Столкновения начались, когда участники демонстрации стали забрасывать полицейских камнями и бутылками с зажигательной смесью.
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