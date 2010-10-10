В ДТП в Винницкой области погибли четыре человека
11:02, 10 октября 2010Разное
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Водитель, обгоняя, выехал на встречную
Вблизи с. Путивцы Винницкого района, на автодороге Винница-Бар, водитель легкового автомобиля „Skoda Octavia” выполняя обгон, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с легковым автомобилем „ВАЗ-2109”.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате дорожно-транспортного происшествия погибли 4 человека и 1 человек с травмами в состоянии средней тяжести госпитализирован в Винницкую городскую клиническую больницу.
На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС в Винницкой области.
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