В ДТП в Винницкой области погибли четыре человека

Вблизи с. Путивцы Винницкого района, на автодороге Винница-Бар, водитель легкового автомобиля „Skoda Octavia” выполняя обгон, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с легковым автомобилем „ВАЗ-2109”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате дорожно-транспортного происшествия погибли 4 человека и 1 человек с травмами в состоянии средней тяжести госпитализирован в Винницкую городскую клиническую больницу.

На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС в Винницкой области.