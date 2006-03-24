Гуманитарный груз до Приднестровья может не дойти?

Министр иностранных дел Борис Тарасюк в очередной раз обвинил Россию в том, что автоколонна с продуктами питания, медикаментами и средствами гигиены для Приднестровья - это провокация. Ее цель - повлиять на украинские парламентские выборы.

Аргументами в интересах обвинения служили размышления министра о том, что Россия решила оказать гуманитарную помощь Приднестровью именно с помощью автотранспорта и именно за несколько дней до украинских выборов. В новом пресс-центре «Нашей Украины» Тарасюк сегодня также сказал, что по данным МИД, из 24 КамАЗов и МАЗов два «везут воздух в качестве продовольствия». Именно это, якобы, и является провокацией относительно Украины.

Конечно, догадки интересны. Но в чем же заключается сама суть провокации? Конкретных объяснений Тарасюк так и озвучил. Догадываюсь: тот факт, что гуманитарная помощь транспортируется не воздушным путем, наталкивает министра на такую мысль: Приднестровье вместе с Россией обвинят Украину в краже содержания двух автомобилей. Так, как это было с газом.

Лично у меня создается впечатление, что слова Тарасюка о провокации – это сильное преувеличение. Ну давайте не делать из мухи слона...

Михаил Студент, Харьков