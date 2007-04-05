Черновецкий выгоняет зверей из Киевского зопарка

Теперь киевлянам и гостям столицы любоваться на братьев наших меньше придется аж «на 101-м километре». А также – в Харькове, Одессе и Николаеве.

На месте Киевского зоопарка возведут элитные коттеджи и торговый комплекс. По оценкам специалистов, земля, на которой находится зоопарк, стоит порядка $70 млн.

Зоопарк перенесут в Вышгород, а освободившиеся 40 га территории столичные власти отдадут инвесторам. Распоряжение о переселении предприятия «Киевский зоопарк», по информации «ДЕЛА», уже готовит управление коммунальной собственности столичной горадминистрации. Источник в управлении сообщил, что «землю под зоопарком рассматривают сразу несколько потенциальных инвесторов. «Скорее всего, ее выставят на аукцион, рыночная стоимость этой земли постоянно растет», — отметил чиновник. По оценкам аналитической компании Arco Real Estate, стоимость сотки земли в районе зоопарка оценивается в $5-10 тыс.

По словам столичного архитектора Петра Коляденко, еще в прошлом году в ходе обсуждения планов реконструкции зоопарка впервые прозвучала мысль о поиске нового места для этого объекта.

По словам источника в управлении коммунальной собственности КГГА, на месте зоопарка будут строить коммерческую недвижимость и жилье — скорее всего, коттеджи. В главном градостроительном управлении столицы о грядущих изменениях слышали, однако проекта будущей застройки еще не видели. «На этом месте нельзя планировать масштабную высотную застройку — такого ни один градсовет не согласует, а вот коттеджи с точки зрения архитектуры были бы более уместны», — говорит Петр Коляденко.

В зоопарке возможность переселения подтверждают. «Не на нашем уровне говорить и решать такие вещи, ведь пока это только переговоры между местной властью и инвесторами», — пояснил первый заместитель директора зоопарка Алексей Толстоухов. По его словам, нынешнее руководство зоопарка будет делать все возможное, чтобы расположение зоопарка не менялось. Впрочем, стоит отметить, что мэр столицы Леонид Черновецкий ранее сменил и директора Киевского зоопарка на лояльного себе.

Как удалось выяснить «ДЕЛУ», земельный участок под зоопарк выделили в пригороде Киева — Вышгороде, однако он в несколько раз меньше киевского. Поэтому всех обитателей зоопарка перевезти в пригород не удастся и часть зверей отправят в зоопарки Харькова, Одессы и Николаева. В свою очередь, руководства крупнейших украинских зоопарков не скрывают свое удивление от инициативы столичных властей. Как сообщила замдиректора Харьковского зоопарка Александра Цыханская, территория киевского зоопарка относится к заповедной, поэтому в регионах сомневаются, что киевским властям удастся осуществить переселение.

Киевский зоопарк основан в 1908 году Обществом любителей природы и существовал на частные пожертвования. Сначала он находился на территории городского ботанического сада и даже в продовольственном отделе железнодорожного вокзала.

В 1913 году Городская дума выделила ему место на шулявских оврагах напротив Политехнического института.

"Обком"