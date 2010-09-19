Директор Института хирургии умер в аэропорту

Директор Института хирургии им. А.В. Вишневского, действительный член Российской академии медицинских наук 77-летний Владимир Федоров скончался в аэропорту Домодедово, сообщает Газета ру.

Сердце профессора остановилось, когда он вернулся из командировки в Уфу, где был на конференции. Около 14.30 Владимир Дмитриевич, спускаясь по трапу самолета, приземлившегося в Москве, почувствовал резкое недомогание. На место тут же прибыла бригада «скорой», однако экстренные меры не помогли.