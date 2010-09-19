Стритрейсер врезался в людей, один человек погиб

Сегодня около 4 утра на юге Москвы во время уличных автогонок один из участников не справился с управлением, и его автомобиль врезался в толпу зрителей, сообщает РосБизнесКонсалтинг. В результате аварии один человек погиб на месте, еще шестеро пострадали. Пять пострадавших госпитализированы, одному помощь оказана на месте.

Гонщик попытался скрыться, пересев из своего праворульного автомобиля "Ниссан" в "Мерседес", но был задержан сотрудниками милиции через несколько часов. Против него возбуждено уголовное дело. Сам он с травмой головы также обратился за медицинской помощью.

Как сообщили в управлении информации и общественных связей ГУВД по Москве, дело возбуждено по ст.264 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека). Водитель дал признательные показания. Ему грозит лишение свободы на срок до семи лет с лишением прав на срок до трех лет.