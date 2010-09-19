На курсы Дедов Морозов берут только с собственной бородой

Курсы обучения ремеслу Дедов Морозов открылись в Рио-де-Жанейро, поскольку в Бразилии рождественские каникулы приходятся на разгар тропического лета.

Как передает РИА Новости, тем не менее, в праздничных декорациях присутствует "зимняя" атрибутика, пришедшая из Европы и США. Так, на улицах бразильских городов в 30-градусную жару, помимо одетого в теплый халат бородатого дедушки с мешком подарков, можно увидеть рождественские елки, кукольных оленей, запряженных в сани, и искусственный снег.

По данным дирекции школы Дедов Морозов, расположенной в центре Рио, каждый год эта "профессия" становится к Рождеству одной из самых доходных. Так, в высокий сезон ряженые могут зарабатывать до 200 бразильских реалов (116 долларов) за один час работы.

Минимальный возраст кандидатов на работу Деда Мороза - 50 лет. Еще одно обязательное условие - собственная борода. В программу обучения входят актерское мастерство, уроки дикции и музыки и навыки импровизации.